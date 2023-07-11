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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعفاء 10 سنوات .. مجلس الوزراء يزف بشرى للقطاع الخاص

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس أصبح يحق له إعفاء عدد من المشروعات من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، وذلك وفقا لقرار مجلس النواب.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، يمكننا إعفاء المشروع من حق انتفاع الأرض بنسبة 100% ولمدة 10 سنوات، كما أننا نسمح له بإقامة منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري ووارداته، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.


وأكمل: يتيح لنا إعفاء بعض المشاريع من نصف تكلفة البنية الأساسية لهذا المشروع، كما أن الدولة من الممكن أن تتحمل جزءا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق، 10 سنوات، بمجرد تشغيل المشروع.

ونوه بأن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمار والقطاع الخاص، متابعا: الصادرات المصرية زادت 16% لكل عام، ونحن نستهدف إحداث زيادة 20%.

وأوضح بأنه يجوز استحداث حوافز أخرى غير ضريبية ويمكن طرحها في وقت لاحق.

https://www.youtube.com/live/qma5Wr9-5aA?feature=share

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