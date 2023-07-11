وزير المالية: إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإيرادات التي حققته الدولة خلال العام الحالي، وصلت إلى 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5 %، إضافة إلى حصيلة الإيرادات الضريبية التي وصلت إلى 1211 مليار جنيه بمعدل نمو 22%، ونتوقع أن نصل إلى 23% بنهاية العام الحاي وهو معدل نمو غير مسبوق.

وقال محمد معيط، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصلحة الضرائب المصرية حققت أرباحا وصلت إلى 1.1 تريليون جنيه.

وتابع وزير المالية: هناك فائض أولي يصل إلى 157 مليار جنيه، وهو معدل جيد، لأنه خلال العام الماضي حققنا 100 مليار جنيه.

تغيير سعر الصرف

وأشار محمد معيط إلى أنه النسبة للعجز الكلي وصلنا إلى 618 مليار جنيه، وهذا الرقم يأتي بسبب ارتفاع سعر الفائدة وتغيير سعر الصرف