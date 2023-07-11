معيط: لدينا القدرة على التحكم في المالية العامة رغم الصدمات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لولا أسعار الفائدة وسعر الصرف، لكان العجز الكلي أقل من الحالي بكثير.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة، وبحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه لدينا قدرة على التحكم في المالية العامة وانضباطها رغم الصدمات التى تؤثر على العالم.

وتابع وزير المالية، أن الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وهناك خطة بشأن خفضه، منوها بأنه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات هناك خطة لذلك ليصل لـ 75% وأقل من 80%.

وأوضح أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة كانت أفضل سنة كان بها نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي كانت 79.8%.

وكشف أنه بالخطة التى تم وضعها سنكون في مستوي 75%، وأن هذه الخطة مهمة جدًا، وتؤكد قدرة الدولة في خفض الدين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم بـ استهداف تمويلات مالية من شهر 7 الحالي حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.

