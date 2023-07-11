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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يطمئن على انتظام امتحانات معهد الدراسات البيئية للدراسات العليا

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يتابع سير الامتحانات

تفقد اليوم  الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة العريش بمحافظة شمال سيناء ، أعمال امتحانات معهد الدراسات البيئية بالخربة بمرحلتيه تمهيدي ماجستير و دكتوراه ، للتأكد من حسن سير أعمال الامتحان ، وانها تسير بطريقة صحيحة وسليمة من وجود لوحات استرشاديه معلقه على جميع اللجان تضم الأسماء و أرقام الجلوس وتجهيز القاعات بصورة ملائمة للسادة الممتحنين و وجود أساتذة المقررات و إنتظام أعمال الكنترول الخاص بالمعهد.

بدون أي معوقات:

وأوصى الدمرداش، بأن تكون الورقة الامتحانية متوافقة مع المعايير والمقاييس المحددة.

وتأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير  بدون  أي معوقات و أثنى على إلتزام الطلاب بقواعد و نظم الامتحانات و منها عدم السماح بالدخول بالتليفون المحمول داخل اللجنه كما يتم التأكد من شخصية الطالب قبل دخول الامتحان بتحقيق الشخصية.

وفي نهاية الجولة تمنى لجميع الطلاب دوام التقدم والتوفيق والنجاح في هذه المرحلة الفارقه في مستقبلهم العلمي و العملي.

وأثنى رئيس الجامعة على مجهود إدارة المعهد برئاسة الدكتور محمود إبراهيم عميد المعهد والسادة الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالمعهد على ما بذلوه من مجهود للارتقاء بالمعهد وظهوره دائما بصورة مشرفة تليق بإسم جامعة العريش وتقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان.
 

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العريش امتحانات الدراسات البيئية معهد

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