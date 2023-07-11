عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: تمويل المشاريع الصغيرة جزء أساسي لتحسين الوضع الاقتصادي للشباب

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣، بحضور لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمــة الكونفجيس، والذي يُعقد خلال الفترة من ١٠-١٥ يوليو الجاري، بمصر.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "أنا سعيد جداً بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يعكس التزام منظمة الكونفجيس بدعم الشباب وريادة الأعمال في المنطقة، وإن دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة يعد جزءً أساسياً من خطط التنمية المستدامة في العديد من الدول، حيث يمثل هذا الدعم أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب".

وأضاف "صبحي: "وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة وتوفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والإبداع، ونحن نقدر جهود اللجنة الفنية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل من بينها، كما نؤكد على دعم وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه المبادرات التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة".

وأشار إلى ثقته الكاملة في أن هذا البرنامج سيسهم في تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وسيدعم الشباب والمشاريع الصغيرة في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، معرباً عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة الكونفجيس واللجنة الفنية لتحقيق هذه الأهداف ودعم الشباب وريادة الأعمال.

ولفت أشرف صبحي إلي أن ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة تعدان جزءً أساسياً من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب، مشيراً ألي سعي وزارة الشباب والرياضة الي العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتوفير الدعم الملائم لريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة تتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل على توفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتحفيز الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة لتحقيق نجاحها وضمان استمراريتها.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود اللجنة الفنية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل من بينها والأكثر جدوى وفعالية، للحصول على تمويل من المنظمة، مؤكداً على دعم وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه المبادرات التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" أريد أن أؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة، فقط من خلال العمل المشترك والشراكة يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب، والذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأوطانهم"، مشيداً بالتعاون مع منظمة الكونفجيس والتي تُعد شريكاً مهماً لوزارات الشباب والرياضة في كافة أنحاء العالم.


من جانبها، قالت لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمــة الـكونفجيس خلال كلمتها:" أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة المصرية وكافة اطياف الشعب المصري، لاستضافة هذا الإجتماع الهام لافتتاح أعمال اللجنة الفنية لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣ الذي أطلقته منظمتنا، هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الشباب في الدول الأعضاء، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم والدعم الفني والمهارى والإداري".

وأضافت الأمين العام لمنظمــة الـكونفجيس: "إن هذا البرنامج جزءً أساسياً من جهودنا المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب في الدول الأعضاء، وتعزيز الابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وأود أن أشكر جميع الأعضاء الذين شاركوا في إطلاق هذا البرنامج، والقائمين علي التدريب، كما أتوجه بالشكر  للمانحين الرئيسيين للبرنامج وأؤكد التزامنا المستمر في دعم الشباب والرياضة وتحقيق أهدافنا المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب في المجتمعات المحلية".

واختتمت الأمين العام كلمتها قائلةً: "ونحن على يقين بأن هذا البرنامج سيساهم في تحقيق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والمجتمعي وتحسين حياة الشباب في المجتمعات المحلية، وسيكون له تأثير إيجابي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأتمنى لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق في اختيار المشاريع المناسبة وتنفيذها بنجاح، وأن يكون هذا البرنامج البداية لمستقبل أفضل للشباب والرياضة في الدول الأعضاء، وشكراً لحضوركم جميعاً."

وخلال كلمتها، أعربت منال جمال وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن خالص شكرها وامتنانها العميق للشراكة المثمرة مع منظمــة الـكونفجيس على مدار الاعوام السابقة، لتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال المساهمة المالية والفنية في التدريبات والمشروعات الصغيرة للشباب، حيث تم تمويل 33 مشروعا للشباب.  

وأشارت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف الى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتحسين المهارات التكنولوجية والوظيفية لمواكبة التطور السريع مثل مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، ومعسكرات الابتكار YLP))، بالإضافة إلي مراكز التنمية الرقمية، والمراكز المجتمعية الرقمية، وبرنامج "بادر" للشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف المالي، ومبادرة "طور وغير"، وبرنامج "مشوراي"، فضلاً عن إنشاء أول معمل ابتكار نموذجي لدعم الابتكار والتطوير بالإضافة إلى الإعداد لإنشاء عدد (5) معامل أخري، وانشاء حاضنة لدعم الشركات ناشئة في القطاع الشبابي في مصر .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

“قبلة حياة” من الدولة للقطاع الخاص| إعفاءات وحوافز للمستثمرين.. و191 مليار دولار عملة صعبة قادمة

حفلات موسيقية عالمية وفعاليات رياضية.. فيلم تسجيلي عن مهرجان العلمين الجديدة

مدبولي: تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة

بيان عاجل من روسيا بشأن تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج

آمن وفعال.. الصحة تكشف معلومات عن تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية

رئيس الدستورية العليا يشيد بدور هيئة قضايا الدولة: إحدى ركائز منظومة العدالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ