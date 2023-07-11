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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن فشل هجوم الجيش الأوكراني المضاد في جميع الاتجاهات

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني لم يحقق أي هدف من أهداف الهجوم المضاد في أي اتجاه.

وقال شويجو في تعليقه على الهجوم المضاد الأوكراني: “بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي اتجاه”.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن “كييف تواصل محاولاتها غير الناجحة لاختراق دفاع الجيش الروسي في اتجاهات مختلفة، وشنت عدة موجات من الهجمات في غضون يومين”.

وقال “إنهم يقاتلون بنشاط ويحاولون اختراق دفاعاتنا في اتجاهات مختلفة. خلال اليومين الماضيين فقط، تم شن عدة موجات من الهجمات”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شويجو، إن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة.

وقال شويجو: “لإيجاز بعض النتائج، فإن ما تم تحقيقه لهذا الأمر تم نشره وإعلانه على نطاق واسع، حيث أطلقوا عليه اسم الهجوم المضاد، وقد بلغت خسائر العدو منذ 4 يونيو أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة".

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وأشار إلي أن “الجيش الروسي دمر أكثر من 1.2 ألف دبابة وعربة مصفحة”.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن “قيادة كييف بالغت في موضوع الهجوم وزادت من حدته لدرجة أن ثلث العالم كان ينتظر بدء قمة الناتو في فيلنيوس في 11 يوليو".

شويجو روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني

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