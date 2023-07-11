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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية: شعب مصر قادر على مواجهة حملات التشويه

اللواء اشرف عبد العزيز
اللواء اشرف عبد العزيز مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية

أكد اللواء أشرف عبد العزيز، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر بلد عظيم بشعبها وبقيادتها وبرئيسها ولا يمكن أن تتعرض لأي مخاطر أو هزات، طالما اننا جميعا نقف بإخلاص وحب خلف قياداتنا ودولتنا خاصة في ظل ظروف صعبة نواجه فيها حملات تشكيك وتشويه من جهات ومنظمات اجنبية تستهدف اغراق الدولة في الفوضي والفتنة والخراب.

الندوات للتوعية ودعم الاتصال الجماهير

وقال مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن المرحلة القادمة ستشهد تدشين سلسلة من المؤتمرات والندوات للتوعية ودعم الاتصال الجماهيري وتقديم الخدمات للناس انطلاقا من مسئوليتنا ودورنا تجاه بلدنا وشعبنا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي بمحافظة المنيا والذي يعد أول مؤتمر لدعم ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والذي انعقد بالصعيد وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة برئاسة صلاح السيد عبد المجيد امين عام الحزب بالمنيا وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد حسن جابر الامين المساعد وملاك عبد للملك امين المجالس المحلية ومينا نصر امين المواطنة والدكتور رفاعي طه امين شئون التعليم .

وشارك فيه وفد رفيع المستوي من الامانة العامة للحزب حيث ضم الوفد " اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب ومحافظ الوادي الجديد الاسبق والدكتور احمد رؤوف نائب رئيس الحزب والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم واللواء دكتور اشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب  ورضوي مصطفي عضو الهيئة العليا وميرفت مصطفي علي مساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين شباب الجمهورية وخالد العوامي المتحدث الرسمي للحزب .

واعلن اللواء رؤوف السيد علي خلال كلمته التأكيد علي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ورفض محاولات شق الصف الوطني موجها التهنئة بذكري ثورة 30 يونية كما وجه التحية  إلي شعب مصر العظيم وإلي جيش مصر الباسل الذي يساند مطالب الشعب ووقف خلف طموحاته وأحلامه المشروعة حتي تخلص من طغمة الظلام  .

الامانة العامة الحركة الوطنية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء اشرف عبد العزيز اللواء رؤوف السيد علي القيادات الشعبية

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