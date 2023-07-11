عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدية مقبولة.. تامر أمين يحتفي بفوز الأهلي بالدوري للمرة الـ 43 في تاريخه

تامر أمين
تامر أمين

احتفى الإعلامي تامر أمين، بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه، والأولى له منذ عامين، بعد غياب عن التتويج لمدة عامين، وسط احتفالات كبيرة من جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأهلي حقق بطولة الدوري المصري، بعد هزيمة نادي بيراميدز بالأمس أمام نادي سيراميكا كيلوباترا، بهدية مقبولة من لاعبي النادي السماوي، "محدش يقول للهدايا والكرم لا، هدية مقبولة من بيراميدز". 

تامر أمين يحتفي بفوز الأهلي بالدوري المصري

وتابع: "مليار مبروك لجماهير الأهلي العظيمة بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وخلوني أوسعها براحتي جماهير الأهلي موجودة في كل أنحاء العالم في الوقت الحالي، وشعبية الأهلي أصبحت عالمية". 

واستكمل، أن فوز الأهلي بدوري الأبطال جعله يتنافس بقوة على النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم، الأهلي خرج من المنافسة الأفريقية والمحلية، وبدأ ينافس عالميا ريال مدريد وميلان وبايرن ميونخ وفرق عالمية 

وواصل: "الحمد لله على نعمة الأهلي، أي حاجة حلوة في حياتنا هي نعمة من عند ربنا، والأهلي نعمة من نعم ربنا على جماهيره لا يشعر بها إلا جماهير الأهلي". 

الأهلى تامر امين الدوري المصري النهار اخر النهار جماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

ترشيحاتنا

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

مصطفى كامل: لا يوجد خلاف مع إيمان البحر درويش

الموسيقيين: صورة إيمان البحر درويش سببت صدمة لنا ولن نتأخر في علاجه

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ