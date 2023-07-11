هدية مقبولة.. تامر أمين يحتفي بفوز الأهلي بالدوري للمرة الـ 43 في تاريخه

احتفى الإعلامي تامر أمين، بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 43 في تاريخه، والأولى له منذ عامين، بعد غياب عن التتويج لمدة عامين، وسط احتفالات كبيرة من جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأهلي حقق بطولة الدوري المصري، بعد هزيمة نادي بيراميدز بالأمس أمام نادي سيراميكا كيلوباترا، بهدية مقبولة من لاعبي النادي السماوي، "محدش يقول للهدايا والكرم لا، هدية مقبولة من بيراميدز".

تامر أمين يحتفي بفوز الأهلي بالدوري المصري

وتابع: "مليار مبروك لجماهير الأهلي العظيمة بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وخلوني أوسعها براحتي جماهير الأهلي موجودة في كل أنحاء العالم في الوقت الحالي، وشعبية الأهلي أصبحت عالمية".

واستكمل، أن فوز الأهلي بدوري الأبطال جعله يتنافس بقوة على النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم، الأهلي خرج من المنافسة الأفريقية والمحلية، وبدأ ينافس عالميا ريال مدريد وميلان وبايرن ميونخ وفرق عالمية

وواصل: "الحمد لله على نعمة الأهلي، أي حاجة حلوة في حياتنا هي نعمة من عند ربنا، والأهلي نعمة من نعم ربنا على جماهيره لا يشعر بها إلا جماهير الأهلي".