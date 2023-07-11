عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

كشف حسن المستكاوي عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة، تفاصيل وآخر استعدادات انطلاق فعاليات المهرجان.

وقال “المستكاوي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "المهرجان يتضمن عروضا رياضية كثيرة ومتنوعة".

وتابع "العلمين الجديدة منطقة من أجمل مناطق البحر المتوسط، وشهدت هذه المنطقة تنمية رائعة".

وأكمل "العلمين الجديدة مقصد سياحي مهم، ومصر تمتلك بحر وأجواء ليست متواجدة في جنوب أوروبا".

ولفت حسن المستكاوي إلى أن "العلمين الجديدة مدينة للعالم بأكمله"، منوها بأنه "سيتم توزيع جوائز للمبدعين المصريين خلال فعاليات المهرجان".