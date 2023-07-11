وزير الشباب والرياضة: سنعمل بكل جهد لإنجاح مهرجان العلمين الجديدة

‏قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحن موجودون في حدث عالمي وهو مهرجان العلمين 2023 واختيار الشعار الخاص بالمهرجان اختيار رائع وعبقري "العالم علمين" وكل العالم موجود وسينظر إلى هذا المكان.

وتابع أشرف صبحي أنه كل العالم كان موجود من قبل في الحرب العالمية الثانية في مدينة العلمين لكن بطريقة لم تكن للتنمية لكن نحن اليوم في مدينة العالمين للتنمية والتطوير نحو الجمهورية الجديدة الذي أرسى قواعدها الرئيس السيسي ومنذ يومين كنا في العاصمة الجديدة التي ستبهر العالم كنا موجودون في حفل رعاية وتطوير الدوري المصري مع الشركة المتحدة الشريك الاستراتيجي في أمور كثيره لوزارة الشباب والرياضة وكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة.

وأضاف يسعد وزارة الشباب والرياضة المشاركة مع وزارة الثقافة المصرية و كل القطاعات التي تم ذكرها في بداية المهرجان المشاركة بأنظمة رياضية كبيرة في مهرجان العلمين.

إنجاح فعاليات مهرجان العلمين

ونوه أيضا أن وزارة الشباب في الجمهورية الجديدة منذ عام 2018 حتى الآن استهدفت عدد كبير من البطولات على أرض مصر حوالي 320 بطولة عالمية وأفريقية وعربية ونحن سنشارك في مهرجان العلمين الجديدة بأنشطة متعددة، وسوف نعمل بكل جهد على إنجاح فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.