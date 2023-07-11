عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الشباب والرياضة: سنعمل بكل جهد لإنجاح مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

‏قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحن موجودون في حدث عالمي وهو مهرجان العلمين 2023 واختيار الشعار الخاص بالمهرجان اختيار رائع وعبقري "العالم علمين" وكل العالم موجود وسينظر إلى هذا المكان.

 

وتابع أشرف صبحي أنه كل العالم كان موجود من قبل في الحرب العالمية الثانية في مدينة العلمين لكن بطريقة لم تكن للتنمية لكن نحن اليوم في مدينة العالمين للتنمية والتطوير نحو الجمهورية الجديدة الذي أرسى قواعدها الرئيس السيسي ومنذ يومين كنا في العاصمة الجديدة التي ستبهر العالم كنا موجودون في حفل رعاية وتطوير الدوري المصري مع الشركة المتحدة الشريك الاستراتيجي في أمور كثيره لوزارة الشباب والرياضة وكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة.

 

وأضاف يسعد وزارة الشباب والرياضة المشاركة مع وزارة الثقافة المصرية و كل القطاعات التي تم ذكرها في بداية المهرجان المشاركة بأنظمة رياضية كبيرة في مهرجان العلمين.

 

 إنجاح فعاليات مهرجان العلمين

 

ونوه  أيضا أن وزارة الشباب في الجمهورية الجديدة منذ عام 2018 حتى الآن استهدفت عدد كبير من البطولات على أرض مصر حوالي 320 بطولة عالمية وأفريقية وعربية ونحن سنشارك في مهرجان العلمين الجديدة بأنشطة متعددة، وسوف نعمل بكل جهد على إنجاح فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مهرجان العلمين الحرب العالمية الثانية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

ترشيحاتنا

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

مصطفى كامل: لا يوجد خلاف مع إيمان البحر درويش

الموسيقيين: صورة إيمان البحر درويش سببت صدمة لنا ولن نتأخر في علاجه

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ