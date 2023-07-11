عروض مظلات والقفز من الطائرات.. تفاصيل أكبر احتفالية فنية ترفيهية بالعلمين

‏قال المهندس أحمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة سكاي دايف فاروس ، تتشرف شركة سكاي دايف المنظمة لفاعليات مهرجان العلمين 2023 هذا المهرجان الذي ينطلق للعالمية تحت عنوان العالم علمين أكبر احتفالية فنية ترفيهية يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية وقريبا ستكون الأهم.

وتابع أحمد ماهر ننطلق من هنا في المدينة ذات التاريخ، وهي الآن أصبحت مدينة المستقبل العلمين مدينة الجيل الرابع بامتياز ومن هنا ننطلق لنحتفي بمدينة العلمين التي تم استغلال كل مميزاتها بحرها وهوائها وشواطئها الممتدة، وحتى رمالها، وكل أجوائها أصبحت تضج بالفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية مدينة تسبق نفسها وتسطر تاريخها الجديد كمدينة للسلام والمحبة.

وأضاف يمتد مهرجان هذا العام من يوم 13 يوليو إلى 26 أغسطس بتوليفة غير مسبوقة من الفعاليات بين نخبة من نجوم الفن العربي ونجوم العالم كله، سيكون هناك أكثر من مليون زائر من أنحاء الوطن العربي سوف يجتمعون على أرضها، والعلمين تمتلك اكبر ممشى سياحي على شاطئ البحر المتوسط.

عروض المظلات والقفز من الطائرات

ونوه أن في مجال العلمين الجوي سنشاهد عروض المظلات والقفز من الطائرات، وتشتغل منافسات السباق الثلاثي والبطولة العربية للجودو ومنافسات الدراجات المائية وانطلاق عروض الأزياء لأول مرة على شاطئ البحر المتوسط وفي النهاية تنتهي الفعاليات بتوزيع جوائز "العلمين awards".