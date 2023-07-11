وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين يستقبل مليون زائر في دورته الأولى

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مهرجان العلمين يمثل فرصة ثمينة لاستعراض ريادة مصر الفنية والثقافية، حيث يمثل هذا المهرجان التنوع والإبهار في تقديم الفعاليات في أكبر حدث في الشرق الأوسط على مدار الموسم الصيفي.

وأضافت "الكيلاني"، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي خاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023، أن من المنتظر أن يشارك في المهرجان أفضل الفنانين والموسيقيين والمبدعين في شتى المجالات، مما يجعله فرصة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في العلمين الجديدة، "إننا في انتظار ما يقدمه هذا المهرجان الوليد من إبداع في جميع المجالات".

وتابعت وزيرة الثقافة، أنه من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من داخل وخارج مصر، والتي تنير سماء هذا الحدث المبهر، وتجعل تجربة الحضور تجربة مليئة بالتعلم والترفيه.

وأتمت كلمتها معربة عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مهرجان العلمين في دورته الأولى، ومقدمة التهنئة لكل الفنانين والمبدعين المشاركين في الدورة الأولى من المهرجان.