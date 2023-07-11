عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

متحدث الوزراء
متحدث الوزراء

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عندما يزدهر قطاع السياحة يوفر مصادر دولارية كبيرة، متابعا أن وزير المالية تحدث عن خطة لتقليص الدين الداخلي والخارجي.

 

txt

نادر سعد: برنامج الأطروحات محدد بعدد الشركات وتوقيتات


وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي،المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج الأطروحات مصري من الأساس ويسبق توصيات صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد اي ديون مستحقة.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أول الحوافز الاستثمارية هى إلغاء الإعفاءات الحكومية والامتيازات، لافتاً إلى أن لابد من تحويل المقابل الدولاري من الخارج بالنسبة للمستثمر لشراء أكثر من عقار في مصر.

وأكمل أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين من 97%الى 75%، والحكومة لديها خطة أخرى للسيطرة على الدين الخارجي.

 

 

 

نادر سعد الوزراء اخبار التوك شو أخبار التوك شو اليوم أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

متحدث الوزراء: بيع الأصول ليس سبة أو جريمة

ترشيحاتنا

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

رئيس الوزراء: تجهيز 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

فضح كل شيء.. قرار أمريكي بشأن أوكرانيا ينذر بكارثة في واشنطن

اقفلوا الحنفية.. رسالة عاجلة من أحمد موسى للحكومة والبنك المركزي

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ