الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عندما يزدهر قطاع السياحة يوفر مصادر دولارية كبيرة، متابعا أن وزير المالية تحدث عن خطة لتقليص الدين الداخلي والخارجي.



وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي،المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن برنامج الأطروحات مصري من الأساس ويسبق توصيات صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد اي ديون مستحقة.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أول الحوافز الاستثمارية هى إلغاء الإعفاءات الحكومية والامتيازات، لافتاً إلى أن لابد من تحويل المقابل الدولاري من الخارج بالنسبة للمستثمر لشراء أكثر من عقار في مصر.

وأكمل أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين من 97%الى 75%، والحكومة لديها خطة أخرى للسيطرة على الدين الخارجي.