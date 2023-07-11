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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية شاب يبلغ من العمر 25 عاما  الى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة ثرية خليجية بنشر فيديوهات وصور عارية وخادشة للشرف واستمعت النيابة لأقوال الضحية 

س / ماتفصيلات شكواك ؟

ج / اللي حصل أن اتعرفت على المشكو في حقه و بدأت بيننا علاقه عاطفيه و خلال الفتره دى كنت ببعتله صور وفيديوهات ليا وبدون ملابس و في اوضاع جنسيه مخله و بعدها اتقدم لي علشان يتجوزني و لكن و الدي رفضه و من بعدها بدا يبعث رسائل ويبتزني على الاكونت الشخصى بي  بعبارات انه هيفضحني و انه هينشر الصور وبعدها قفلت الاكونت الشخصى علشان ما يعرفش يوصل لي تانی و بعدها وصل للاكونت الخاص بشقيقتي موكلتي وكان بيكلمها من اكونت باسم سميره احمد وحاول يكلمها و لكنها كانت بترفض فبدا انه يبعت رسائل تهديد على الاكونت الخاص بشقيقتي تتضمن صور و فيديوهات لي وأنا عاريه و التهديد بنشر تلك الصور و بدأ يطلب مبلغ مالي قدره عشرون الف جنيه و هاتف محمول ماركه ایفون  و شقيقتي كانت بتتفاوض معاه لحد ما وصل لمبلغ عشره الف و تليفون ايفون مقابل عدم نشر تلك الصور و الفيديوهات و تلك الفتره و الدي عرف وتواصل مع المحامي  و تم تقديم بلاغ للداخلية بالواقعه والتهديد

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هدد ثرية خليجية بإرسال فيديوهات مخلة بغرفة النوم.. شاب يواجه السجن 5 سنوات

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أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد فتاة ثرية خليجية كتابة بإفشاء أمور خادشه لشرفها؛ وهي صورها وفيديوهاتها عارية  الجسد والتي سبق أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه قبلغ "عشرة آلاف ريال سعودي"

كما  استخدم حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " هو المسمي- Samira Ahmed

-بقصد إرتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً  وتعمد  إزعاج و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر وشقيقتها وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول  من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انف البيان 

محكمة الجنايات ثرية خليجية النيابة المحامى العام الأول اوضاع جنسيه مخله

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ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

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