خالد السقطي: مشروعات النقل الجديدة لها مردود اقتصادي كبير

قال الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية، إن الدولة المصرية قامت بعمل مشروعات كثيرة في مجال النقل واللوجستيات للنهوض بهذا القطاع، موضحا أن هذه المشروعات سيكون لها مردود اقتصادي كبير على الاقتصاد المصري.

وأضاف السقطي، خلال لقائه في على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أنه في أخر 20سنة نجد أن أكثر من إجمالي 70% من سعر أي منتج يكون بسبب تكلفة تواجد المنتج فى الأسواق المستهدفة، وهذا ما يؤكد أهمية عملية النقل حاليا في تحديد سعر أي منتج وأصبح العامل الرئيسي والاساسي في تحديد سعره.

وأشار الدكتور خالد السقطي، إلي أنه أصبح لا غني عن اللوجستيات والنقل لأي صناعة حاليا لما فيها صناعة الدواء والصناعات الغذائية، والصناعات الثقيلة أيضاً، مؤكدا أن اللوجستيات والنقل من أهم العوامل التي تساعد في الاستثمار، وهذا جعل الدولة تقوم بعمل بمراكز لوجستية وموانئ.

