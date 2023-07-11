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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. مشاكل تواجه الطلاب عند تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبيرة التربوية، أن أحد أكبر المشكلات التي يواجهها الطلاب عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات هي التسرع في اتخاذ القرار، والتسرع في اختيار التخصص أو الكلية دون التفكير الجيد والتحقيق الدقيق في متطلباتهم واهتماماتهم الشخصية أو يتم اختيارها بناء علي اسمها أو سمعتها دون النظر إلى مدي استفادة الطلاب منها.

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تنسيق الجامعات 2023.. خبير يكشف خطوات بسيطة تساعد في تسجيل الرغبات إلكترونيا

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، لـ “صدى البلد”، أن التسرع في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى اختيارات غير ملائمة وعدم الاستفادة الكاملة من فرص التعليم والتطور المهني، لذلك يجب على الطلاب أن يكونوا حذرين ومنضبطين في عملية تسجيل الرغبات وأن يأخذوا الوقت اللازم للتفكير والتخطيط الجيد.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن من أكبر الأخطاء التي يترتكبها الطلاب أيضًا عند تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 هو عدم تسجيل جميع الاحتمالات المتاحة للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وقد يحدث للطالب أن يكون مجموعه متوافقًا مع الكلية التي لم يقم بتسجيلها في الرغبات، مما يتسبب في فقدان الفرصة للالتحاق بها.

لذا طالبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الطلاب بأن يقوموا بإجراء البحوث اللازمة واستكشاف الخيارات المتاحة لهم، وأن يأخذوا الوقت الكافي للتفكير والتدقيق في احتياجاتهم وطموحاتهم المستقبلية قبل اتخاذ القرار النهائي، وينبغي أيضًا عليهم الاستعانة بالمشورة من أولياء الامور خبراء التعليم وأهل الخبرة للحصول على نصائح وتوجيهات قيمة في عملية اختيار الكلية والتخصص المناسب.

وhختتمت الدكتورة سامية خضر، تصريحاتها قائلة: “ينبغي على الطلاب أن يكونوا حذرين ومنضبطين عند تسجيل رغباتهم، وأن يضعوا جميع الاحتمالات الممكنة والمتوافقة مع مجموعاتهم في القائمة، ويجب عليهم أيضًا الاطلاع على متطلبات القبول والتفاصيل الخاصة بكل كلية، وأن يتأكدوا من تسجيل الكليات المفضلة والمناسبة لهم في الرغبات”.

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