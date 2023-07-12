رئيس حزب الوفد الأسبق: محمد مرسي لم يكن الحاكم الفعلي لمصر

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن المعزول محمد مرسي لم يكن الحاكم الفعلي لمصر، ولكن جماعة الإخوان الإرهابية هي من كانت تحكم مصر، مشيرًا إلى الرئيس المعزول قام بإعادة مجلس النواب بعد حله من قبل المحكمة.

ولفت "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، أن حزب الوفد والقوى المدنية انسحبت من لجنة إعداد الدستور الإخواني، لأن التصويت كانت يتم بدون مناقشة للمواد الدستورية، في ظل استحواذ الإخوان على أغلبية اللجنة، ومن ثم تم العمل على إعداد جبهة الانقاذ لإسقاط دستور 2012 الإخواني، وبعد ذلك تم إصدار الإعلان الدستوري، فتحولت المطالب من إسقاط الدستور إلى ضرورة إسقاط النظام.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري كان منسوخًا من إعلان هتلر بالحرف الواحد، مشيرًا إلى أنه طالب الإخوان بتجميد العمل بالإعلان الدستوري بعد صدوره مباشرة، مشيرًا إلى أن القيادي الإخواني عصام العريان رفض كلامه، قائلاً: "هذا الإعلان الدستوري سيادي، ولا رجعة فيه"

وتابع أن القوى المدنية وحزب الوفد تفاجأت من الحشود الجماهيرية الرافضة للإعلان الدستوري، وكأن الشارع المصري كان في حاجة إلى إشارة للخروج ضد الإخوان، ومن ثم ظهرت حركة تمرد، وقام الحزب بدعم هذه الحركة، حيث سلم الحركة بقيادة النائب محمود بدر 2 مليون استمارة.

ولفت إلى أن هناك اتصالات أمريكية طلبت منه وآخرين بالتسليم بأن الدكتور محمد البرادعي بقائد ثورة 25 يناير، خاصة وأن ثورة 25 يناير كانت بلا قائد، فرفض هذا الأمر، لأنه يرفض التدخلات الأجنبية.