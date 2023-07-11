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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تبرز جمالها ورشاقتها في الجيم

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار بصورة جديدة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ظهرت ميرنا عبر خاصية "الاستوري"، بطقم رياضي باللون الاسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، واعتمدت على مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، وهي داخل الجيم.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم  عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١١_٢٢٥٦٠٧
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IMG_٢٠٢٣٠٧١١_٢٢٤٩٣٤
الجيم الفنانة ميرنا نور الدين اطلالة تبرز جمالها وانوثتها

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