مغلق ومفيش عمال .. 5 سيارات إطفاء تحاصر حريق مصنع كيماويات بأكتوبر

نشب حريق بالشركة التكنولوجية للصناعات الكيماوية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه؛ وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالأماكن المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن مصنع الكيماويات مغلق منذ فترة، ولا يوجد به أي مواد كيماوية ولا عمال، حيث أن الحريق نشب بالطابق الثالث إداري من المبنى.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغ يفيد بنشوب حريق بالطابق الأخير بالشركة التكنولوجية للصناعات الكيماوية الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.