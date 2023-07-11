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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. تحرك عاجل في الكونجرس لانسحاب أمريكا من حلف الناتو

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قامت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، بإجراء عدد من التعديلات على مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2024، بما في ذلك توجيه الرئيس جو بايدن ببدء عملية انسحاب أمريكا من حلف الناتو، وكذلك تعليق المساعدات إلى كييف حتى نهاية الصراع الأوكراني.

وحسب تايلور جرين، فإن “أحد التعديلات، يوجه بايدن إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات التي قد تكون ضرورية للولايات المتحدة للانسحاب من حلف الناتو”.

وأضافت: “التعديل الثاني، يوجه بايدن بحظر تقديم الأموال الفيدرالية الأمريكية لأوكرانيا حتى يتمكن الرئيس الأمريكي من التأكيد للكونجرس أن الصراع في ذلك البلد قد تم حله من خلال الوسائل الدبلوماسية”.

بالإضافة إلى ذلك، قامت عضوة الكونجرس بتعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني، وحظرت توريد طائرات مقاتلة من الجيل الرابع من طراز إف -16 وصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

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وعلقت تايلور جرين على مبادراتها في تغريدة علي “تويتر”: "يجب على وكالة الدفاع الوطني أن تمول فقط الدفاع عن بلدنا، وليس حربا في بلد آخر".

الكونجرس بايدن أمريكا حلف الناتو كييف

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