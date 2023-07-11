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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بصحراوي مغاغة بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف وانقلابها بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مغاغة شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز مغاغة.

 

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بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بين قائد السيارة الملاكي، واصطدامها بالرصيف، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة سيدة.

وتبين  وفاة 3 أشخاص آخرين جاري تحديد أسمائهم كما أسفر الحادث سيدة ، وجري نقلها إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي الجثث بالمشرحة لحين استكمال باقي التحريات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وكشف ظروفه وملابساته، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

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