"لو مراتي بتحكي كل حاجة لحماتي أعمل إيه؟".. استشاري علاقات أسرية تجيب

وجهت الدكتورة نانسي توفيق، استشاري العلاقات الأسرية، نصائح للزوج المصري الذي يشتكي من تدخل حماته في كل أمور المنزل، قائلة إن بعض الأزواج يشتكون من أن زوجته تنقل كل ما يحدث في المنزل لوالدتها، لدرجة أن الحماة يكون لديها معلومات عن المنزل لا يعلم الزوج عنها شيء.

وأضافت "توفيق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن حل هذا الامر، أن يتحدث الزوج بكل هدوء مع زوجته أنه لا يحب هذه الطريقة، وألا يتم نقل كل ما يحدث في المنزل إلى والدتها، "بس مينفعش الزوج يبقى بينقل كل حاجة لأبوه وأمه ومنتظر أن مراته متحكيش حاجة".

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن كلا الزوجين يجلسان ويتفقا على ألا يتم سرد أي شيء من تفاصيل المنزل لاي شخص بالخارج، إذ أن كل ما يحدث داخل المنزل هو أمر يخص الزوج والزوجة فقط.

واستكملت: "الستات عندها ذاكرة فولاذية في الخناقات، وعشان كده لو دخلنا الحماة في المشاكل والخناقات مش هتنزل".

وأوضحت، أن أول عام من الزواج أحد أخطر سنوات الزواج، إذ أن الزوج والزوجة يكتشفان بعضهم البعض بشكل أكبر، وبالتالي هذا العام أحد أخطر الأعوام على الزواج.