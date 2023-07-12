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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل تدشين لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم.. فيديو

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

كشف طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، تفاصيل تدشين لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم، وقال إنه منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل من العام الماضي، و اللجنة تقوم بمجهود كبير جدًا.

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وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، خلال حواره على القناة الأولي، أن اللجنة لا تقوم فقط بـ إعداد القوائم، أو ترشح الأسماء، ولكن هناك متابعة بعد الإفراج من أجل العودة لـ العمل.

 

ولفت إلي أن التنسيقية تتبنى المفرج عنهم، وأن اللجنة تباشر عملها من سبتمبر الماضي، دون الإعلان، ولكن بالتنسيق مع لجنة العفو الرئاسي، و القومي لـ حقوق الإنسان.

وأشار إلي أن لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم تعمل في سرية، ويتم تقديم الخدمات، دون الإعلان، وهناك زيارات لـ هؤلاء الأشخاص في المحافظات، لتقديم الخدمات.

وأوضح أن لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم، ذهبت جميع المحافظات، وتم تقديم الخدمات الكثيرة.

وكشف أن لجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم، تم تدشينها منذ 5 أيام، وهناك رابط إلكتروني للتواصل.

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