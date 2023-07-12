اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

بسبب إصابته بـ مرض اللسان المشعر، أثارت صورة لسان رجل عجوز من ولاية أوهايو الأمريكية حالة من الذهول عقب انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر في الصورة الصادمة تحول لسان العجوز البالغ من العمر 64 عاما إلى اللون الأخضر مع كونه مشعر أيضا نتيجة رد فعل نادر على السجائر والمضادات الحيوية.

اللسان المشعر

ذهب الرجل إلى عيادة للرعاية الأولية بعد أسابيع قليلة من ملاحظة أن لسانه بدأ يتغير لونه موضحا أنه مدخن وأنه كان قد انتهي من دورة من المضاد الحيوي الكليندامايسين لعلاج التهاب اللثة.

ولم يشر مؤلفو دراسة حالة الرجل إلى ما إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين فقط أو استخدام المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين.

وحسبما ذكرت صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء، فقد نصح الأطباء الرجل بأن يفرك سطح لسانه بلطف بفرشاة أسنان 4 مرات في اليوم، كما تم إرشاده حول كيفية الإقلاع عن التدخين.

وبعد 6 أشهر عاد لسان المريض إلى طبيعته رغم استمراره في التدخين.

لسان مشعر



اللسان المشعر عبارة عن وجود طبقة غير طبيعية على السطح العلوي للسان، تسمى “المنطقة الظهرية” والتي ينتج عنها تراكم نداءات الجلد الميت على أجزاء اللسان التي تحتوي على براعم التذوق والمعروفة باسم “الحليمات” ثم تصبح الحليمات أطول من المعتاد ، مما يجعل اللسان يبدو مشعرا، كما أنها تحبس مواد أخرى، مثل: “البكتيريا والخميرة”.

ويمكن أن يحدث اللسان المشعر في أي عمر، لكنه يوجد غالبا في سن أكبر، كما أنه أكثر شيوعا عند الرجال منه لدى النساء.

وعلى الرغم من أن لون اللسان عادة ما يكون أسودا إلا أنه يمكن أن يتحول أيضا إلى اللون البني أو الأصفر أو الأخضر.

وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الفم (AAOM)، فإن حالة اللسان المشعر تؤثر على 13% من الأمريكيين.

أسباب اللسان المشعر

جدير بالذكر أنه تعد أيضا من مسببات مرض اللسان المشعر:

-سوء نظافة الفم.

-جفاف الفم.

-العلاج الإشعاعي خاصة في الرأس والرقبة.

-الاستخدام المفرط للكحول.

-الاستهلاك المفرط للقهوة أو الشاي.