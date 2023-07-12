مصرع مسن سقط من قطار بالشرقية .. تفاصيل

لقي شخص مصرعه إثر سقوطة من قطار بالقرب من محطة أبو حماد بمحافظة الشرقية ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين ، تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية ، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال "سعيد ش ا ا" 62 سنة مقيم منيا القمح "جثة هامدة" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطة من قطار بالقرب من محطة أبو حماد بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي القرين تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.