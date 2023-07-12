أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

تتساءل الأمهات باستمرار عن طرق تنمية مهارات الأطفال العقلية والعضلية، وقالت الدكتورة مروة بكر، أخصائي التربية، إن اللعب الحر يخلق وينمى عند الأطفال مهارات عديدة.

كيف ينمى الطفل مهاراته باللعب الحر؟

وأفادت مروة بكر بأن اللعب الحر ينمى عند الطفل مهارات عقلية، مثل الإبداع والمرونة في حل المشكلات التركيز والتخيل، وسرعة البديهة، وتوقع الخطوات واتخاذ القرار والقيادة ووضع القوانين والتحديات والالتزام.



وأضافت “بكر”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، أنه يمكن لبعض الألعاب أن تقوى المهارات العضلية، مثل الجرى وصعود السلالم والتنطيط.

كيف ينمى الطفل مهاراته باللعب الحر؟

وأكدت أنه يمكن تنمية مهارات الطفل جسدية عن طريق تحسين جودة تعبيرات الوجه ولغة الجسد.

وأشارت إلى أن أغلب المهارات التي تم ذكرها هي مهارات مكتسبة، وعندما يكتسبها الطفل تتطور شخصيته، ولكن الأمر يجب أن يكون بعيدا عن شاشات التليفزيون والهاتف.