عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

كيف ينمى الطفل مهاراته
كيف ينمى الطفل مهاراته باللعب الحر؟  

تتساءل الأمهات باستمرار عن طرق تنمية مهارات الأطفال العقلية والعضلية، وقالت الدكتورة مروة بكر، أخصائي التربية، إن اللعب الحر يخلق وينمى عند الأطفال مهارات عديدة.

 

كيف ينمى الطفل مهاراته باللعب الحر؟

وأفادت مروة بكر بأن اللعب الحر ينمى عند الطفل مهارات عقلية، مثل الإبداع والمرونة في حل المشكلات التركيز والتخيل، وسرعة البديهة، وتوقع الخطوات واتخاذ القرار والقيادة ووضع القوانين والتحديات والالتزام.

 

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

 


وأضافت “بكر”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، أنه يمكن لبعض الألعاب أن تقوى المهارات العضلية، مثل الجرى وصعود السلالم والتنطيط.

 

كيف ينمى الطفل مهاراته باللعب الحر؟

 

وأكدت أنه يمكن تنمية مهارات الطفل جسدية عن طريق تحسين جودة تعبيرات الوجه ولغة الجسد.

 

وأشارت إلى أن أغلب المهارات التي تم ذكرها هي مهارات مكتسبة، وعندما يكتسبها الطفل تتطور شخصيته، ولكن الأمر يجب أن يكون بعيدا عن شاشات التليفزيون والهاتف. 

الاطفال الابداع المهارات العضلية مهارات عقلية اللعب الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

نشرة المرأة والصحة: عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري.. أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

في اقل من ساعة.. حضري بسبوسة محشية بالقشطة والنشا

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

في 6 خطوات.. طريقة عمل كباب خشخاش على الطريقة السورية

ترشيحاتنا

النهاردة عيد.. شاهد فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات

مضبطة مجلس الأمة تثير أزمة في الكويت.. والغانم يكشف الحقيقة لـ الشعب

تحرك عاجل من الأمم المتحدة بسبب حرق القرآن الكريم في السويد

ضبط 4 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه في شراء السيارات

بحضور مصطفى فتحي بيراميدز يكرم الفريق.. صور

ينشرون الأكاذيب.. سفير روسيا لدي واشنطن ينتقد موقف حلف الناتو المعادي لموسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ