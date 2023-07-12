وزير الدفاع الإسرائيلي يصل إلى أذربيجان اليوم.. ما الأهداف؟

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، سيغادر اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الأذربيجانية باكو .

وأضافت الإذاعة أنه خلال الزيارة التي ستستمر حتى يوم الجمعة ، سيلتقي جالانت مع الرئيس إلهام علييف ووزير الدفاع الأذري الجنرال ذاكر حسنوف وقائد حرس الحدود الوطني الجنرال إلتشن جولييف بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين كبار آخرين.

وبحسب الإذاعة فأن هدف زيارة جالانت إلى أذربيجان هو تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتوثيق التعاون السياسي وتوسيع العلاقات الأمنية والتكنولوجية بين البلدين.

وتأتي زيارة جالانت بعد يوم من اعتقال جهاز أمن الدولة الأذربيجاني رجلاً أفغانيًا للاشتباه في تورطه في التخطيط لهجوم إرهابي على السفارة الإسرائيلية في باكو.