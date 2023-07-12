توقيع الرئيس السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، عددا من أخبار الشأن المحلي على رأسها توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

تحت عنوان "الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقع القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 .

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الأولى من القانون نصت على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 4٫35 تريليون جنيه، وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول، بمبلغ 2٫2 تريليون جنيه.

وأضافت أن الرئيس السيسي وقع عددا من قوانين ربط موازنات عدد من الهيئات العامة للسنة المالية 2023 - 2024، تشمل: موازنة الهيئة الزراعية المصرية، وموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، وموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الطروحات المصري نجح في الحصول على 9ر1 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة منها 650ر1 مليار دولار والباقي بالجنيه المصري حتى 30 يونيو الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بحضور وزيري المالية والتخطيط والمسئولين عن وحدة الطروحات، وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتا إلى استهداف الدولة ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.

الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله إن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات..مشيرا إلى أنها تهدف خلال المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص لتولي القيادة الكاملة في المرحلة القادمة، ولفت مدبولي إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث في هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التي تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة.

وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكي يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وقال مدبولي، إن الحوافز التي أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تنص على أن جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق سوف تتمتع بالحوافز الجديدة المقررة والتوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية حيث كان ينص القانون على إتاحتها للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، ولكن أدخلنا في التعديل الجديد أن يكون أي مشروعات ترى الدولة المصرية ومجلس الوزراء أحقيتها للترخيص، فسيتم منحها الرخصة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة.. منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030.

وأوضحت أن مشروع القرار نص على أن تشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من وزراء الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والمالية والبيئة والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة الاستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري والتجارة والصناعة وممثل عن وزارة الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم جامعة السويدي للتكنولوجيا يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية جنوب مدينة المعرفة.

يأتي ذلك في إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج تكافل وكرامة والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين، كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة تحتاج أيضا إلى دعم نقدي نظرا للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما، والأبناء الأكبر من 18 عاما مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، وخلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قطار الثانوية العامة اقترب من محطته الأخيرة حيث يؤدي الطلاب غدا اختبارات اليوم الأخير في مادة الأحياء للشعبة العلمية والرياضة البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لشعبة الرياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأضافت الصحيفة أن طلاب الشعبة العلمية رياضيات أدوا أمس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 94771 طالبا وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان الديناميكا صباح أمس، موضحا أن هذه الصور تعود لامتحانات العام الماضي وليس لها صلة بالامتحان الفعلي للعام الحالي.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى بعدد من مقاتلي القوات الخاصة، وذلك بقيادة قوات المظلات، في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء بدأ بكلمة اللواء أ.ح محمد محمود عوض قائد قوات المظلات، أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليؤدوا مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات الخاصة، مشيرًا إلى أن مقاتلي القوات الخاصة يتميزون بأساليبهم الاحترافية خلال تنفيذهم مهامهم المكلفين بها بما يتناسب مع طبيعة عملهم في حماية الوطن وصون مقدساته، مثنيًا على دورهم البطولي وتضحياتهم بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائمًا تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأوصى مقاتلي القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية واتباع أساليب التدريب المتطورة التي تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقي الذي يتمتعون به.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدولار الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهرين، خلال التعاملات الأوروبية الصباحية، بسبب التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.

وأضافت الصحيفة أن مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية انخفض، مقابل سلة من 6 عملات أخرى، بنسبة 2ر0٪، وانخفض إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في منتصف مايو الماضي.

وأشارت إلى أن ضعف الدولار جاء بعد تصريح العديد من مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه في حين أن البنك المركزي سيظل، على الأرجح، بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا، فإن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.