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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. حلف الناتو يعلن المصادقة على 3 خطط للدفاع الإقليمي

حلف الناتو
حلف الناتو

أعلنت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، عن أن مبادرة الدفاع الصاروخي ستكون مكملة لاستراتيجية الردع النووي للحلف ولا تحل محلها.

وقالت قمة الناتو في فيلينوس في بيان لها، إن الحلف صادق على 3 خطط للدفاع الإقليمي من القطب الشمالي وحتى البحر الأسود.

وأشار بيان قمة الناتو، إلى أن دول الحلف وافقت على تطوير الكتائب القتالية في دول الجناح الشرقي إلى ألوية عند الضرورة.

وأضاف بيان قمة الناتو، أن التحديات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تؤثر على أمن الحلف والشركاء.

كما حذرت قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا في بيانها، من أن أي استخدام للسلاح النووي ضد الحلف سيغير تماما طبيعة النزاع.

وقالت قمة الناتو، إن قوات حلف الناتو النووية الاستراتيجية تعد أكبر ضمان لأمن الحلفاء، لافتا إلى أن الناتو يمتلك قدرات متفوقة على أي خصم وقادر على تحميله كلفة. 

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الناتو قمة حلف شمال الأطلسي القطب الشمالي فيلينوس قمة الناتو البحر الأسود ليتوانيا

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