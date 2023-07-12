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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذهبية سعودية تاريخية.. المصريون يسيطرون على جوائز بطولة بالم هيلز الدولية للأسكواش

صدى البلد

شهد حفل توزيع جوائز بطولة بالم هيلز العربية الدولية للأسكواش والتي اختتمت أمس مفاجأت كبيرة بفوز السعودي محمد نصفان  بذهبية البطولة تحت مسابقة ١٥ سنة لاول مرة في التاريخ بعد تألقة خلال منافسات البطولة ،وظهوره بمستوي يؤكد على نجاح تخطيط الاتحاد السعودي تحت رعاية الشيخ زياد التركي رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين لدعم البرنامج السعودي كما حصلت اللاعبه الهندية ديا ديڤ على الميدالية الفضية تحت ١٧ سنة فيما حصل لاعب كويتي علي الميدالية البرونزية تحت ١١ سنة.

وسيطر نجوم مصر من لاعبين ولاعبات على كل جوائز البطولة في جميع المراحل السنية باستثناء ذهبية المرحلة السنية تحت ١٥ سنة والتي فازت بها السعودية لاول مرة في التاريخ. 
واتسمت البطولة بمنافسات قوية بعد خوض اكثر من ١٥٤٠ مباراة شهدت سخونة واحتكاك كبير في جميع منافسات المسابقات بحضور جماهيري كبير

وجاء حفل الختام بحضور كبير من قيادات الأسكواش بوجود وليد الصيمعي رئيس الاتحاد العربي للاسكواش وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري وطارق عطية رئيس مجلس ادارة نادي بالم سبورت واسطورة الأسكواش العالمي امير وجيه.

يذكر أن البطولة تندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي ويحرص جميع المنتخبات العربية والدولية على المشاركة فيها لتحسين التصنيف الدولي

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