هدف عالمي..أحمد حسن يعلق علي أداء سافيو بعد العودة

علق الإعلامي أحمد حسن علي هدف سافيو مع بوليفار بعد العودة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :'سافيو يسجل هدفا عالميا مع بوليفار في أول مباراة بعد العودة في شباك ليبيرتاد جران ماموري".

ووجه البرازيلي برونو سافيو، لاعب فريق بوليفار البوليفي، رسالة للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز 2022-2023.

وكتب سافيو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: لقد كان موسمًا لا ينسى، شكرا جزيلا للنادي الأهلي على كل شيء".



واختتم:" نختتم العام بلقب آخر، تهانينا للجميع".

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.