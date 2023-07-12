تحرك عاجل من الأمم المتحدة بسبب حرق القرآن الكريم في السويد

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه اعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية بعد حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

وفي وقت سابق، قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يجب على جميع دول العالم حظر الدعاية التي تحض على الكراهية، على الرغم من أن تقييد حرية التعبير يجب أن يكون دائما استثناء.

جاءت تصريحات تورك، خلال مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حرق القرآن في السويد.

وقال تورك: "الدعاية إلى الكراهية التي هي تحريض على العنف والتمييز والعداء يجب حظرها في كل الدول".

وأضاف أن “القيود المفروضة على أي نوع من الكلام أو التعبير يجب أن تظل استثناءً من حيث المبدأ، لا سيما وأن القوانين التي تقيد حرية التعبير غالبًا ما يساء استخدامها من قبل من هم في السلطة، بما في ذلك خنق النقاش حول الأسئلة النقدية".