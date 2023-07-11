الكويت.. 5 قرارات عاجلة من مجلس الأمة بشأن حرق القرآن في السويد

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، إصدار 5 توصيات لمجموعة من الوزارت، تتعلق بواقعة حرق القرآن الكريم في السويد.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أصدر مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم 5 توصيات تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الفعل، حيث “وجه وزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن، ووجه الوزارة إلى منع التصدير إلى الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين".

كما أوصى مجلس الأمة الكويتي، وزارة الخارجية بالقيام بدورها بالمحافل الدولية من خلال المطالبة بوضع قانون دولي يجرم مَن يتعدى على الدين الإسلامي يسمح برفع قضايا بالمحاكم الدولية.

ودعا المجلس إلى عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي لمن يسب الدين والرب والرسل والقرآن.

كما طالب مجلس الأمة الكويتي، وزارة الإعلام إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي تسيء إلى الإسلام وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.