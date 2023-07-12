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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

الزمالك
الزمالك

وجه خبير اللوائح عامر العمايره، رسالة إلي المستشار مرتضي منصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب عامر العمايره: “‏متى سيعلن رئيس الزمالك المعزول عن هديته الثالثة لرئيس النادي الأهلي، هذا الميركاتو أما القادم؟”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، غدا الخميس، في الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، غياب ثنائي الأهلي عن مواجهة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “عمرو السولية ومحمود متولي خارج قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري”.

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