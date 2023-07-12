الكشف على 1200 مريض في قافلة علاجية بقرية الرحمانية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وتم توقيع الكشف على 1200 مريض والتي ضمت 9 عيادات منها ( 2باطنة - أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وجاء بيان القافلة أنه تم إجراء كشوفات منها “باطنة 288 أطفال ، 182 ، جراحة 87 أنف وأذن 115 جلدية 238 أسنان، 122 نسا وتنظيم أسرة 168 ”.

كما تم إجراء 136 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 122 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 124 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 51 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و135 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

IMG-20230712-WA0011

IMG-20230712-WA0012

IMG-20230712-WA0009

IMG-20230712-WA0010

IMG-20230712-WA0007