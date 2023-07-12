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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1200 مريض في قافلة علاجية بقرية الرحمانية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .
وتم توقيع الكشف على 1200 مريض والتي ضمت 9 عيادات منها ( 2باطنة - أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم  أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.
وجاء بيان القافلة أنه تم إجراء كشوفات منها “باطنة 288  أطفال  ،  182 ، جراحة 87  أنف وأذن  115   جلدية  238 أسنان، 122 نسا وتنظيم أسرة  168 ”.


كما تم إجراء 136  تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  122 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 124 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 51 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.
وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية، و135 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل الوزارة ميت غمر مركز ميت غمر مديرية الصحة

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