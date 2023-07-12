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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خسائر بالمليارات.. آثار مدمرة لفيضانات ضربت ولاية أمريكية|فيديو

فيضانات أمريكا
فيضانات أمريكا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن فيضانات مدمرة وكارثية ضربت ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وأوضح التقرير أن رجال الإنقاذ يجوبون شوارع الولاية بالمراكب والمروحيات لإجلاء المنكوبين والضحايا. 

وتابع التقرير أن المياه غمرت المنازل والأحياء بالولاية، وأعلن الرئيس الأمريكي باين حالة الطوارئ بالولاية . 

وأكمل التقرير أن  شمال شرق أمريكا يشهد منذ أيام هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى فيضانات. 

وتابع أن الفيضانات دخلت المنازل وأغرقت الطرقات وقطعت الكهرباء عن الآلاف وتسببت بخسائر مالية قدرت بـ 5 مليارات دولار.

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