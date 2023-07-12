أوكرانيا بحاجة للضمانات الأمنية.. كلمة زيلينسكي خلال مؤتمر الدول السبع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي لقادة مجموع الدول السبع بحضوره أن أوكرانيا في أمس الحاجة للضمانات الأمنية وكما تقدر كييف دعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" لها .

وأوضح أن الضمانات الأمنية من مجموعة السبع انتصار كبير لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مجموعة السبع ستقوم بزيادة مساعداتها لأوكرانيا والأنفاق من الناحية الدفاعية عليها.

وأضاف بايدن أن مستقبل أوكرانيا أولوية لدى مجوموعة الدول السبع وأن المجموعة ستقدم ألتزامات طويلة الأمد لأوكرانيا.

وأفاد بايدن بأنه تم الأتفاق على خطة شاملة بشأن أنضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

كما أعلن بايدن عن جعل أوكرانيا أكثر قوة أرضا وبحرا وجوا.