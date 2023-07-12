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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر مطاعم الكباب.. طريقة عمل الحواوشي بأقل التكاليف

صدى البلد

إذا كنت من محبي الحواوشي يمكن ان تقدميه لأسرتك في المنزل بطريقة مضمونة وبأقل التكاليف على طريقة محلات الكباب طريقة عمل الحواوشى.

مقادير الحواوشي :

½ كيلو لحم مفروم
250 غ دهن خروف
بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فلفل اخضر
رشة ملح
رشة كمون
رشة فلفل اسود
2 حبهان
¼ كوب زيت
2 فلفل اخضر
5 أرغفة خبز
طريقة عمل الحواوشي :

1. افرمي البصل ناعما جدا و اتركيه جانبا فى وعاء عميق .
2. قطعى الفلفل قصطع صغيرة و ضيفيه بالوعاء على البصل .
3. ضيفى الملح و الكمون و الحبهان و الفلفل .
4. ضيفى اللحم المفروم و قومى برش قطعة من دهن الخروف على الخليط .
5. قومى بالتقليب و الخلط جيدا لتمتزج كل المكونات معا .
6. ادخلى الوعاء الثلاجة لمدة ساعة .
7. احضرى الخبز بعد مرور الساعة و اصنعى فى كل خبز من الجانب فتحة صغيرة ادخلى من خلالها الحشو و افرديه داخل الرغيف .
8. كررى الامر مع كل الارغفة الحشو .
9. ادهنى الخبز من اعلى و من اسفل بالزيت .
10. سخنى الفرن جيدا على نار متوسطة .
11. رصى الخبز فى صينية و ادخليها الفرن على الشبكة و اتركيه حتى تمام النضج (من ربع لتلت ساعة) .
12. يقدم الحواوشي ساخنا

طريقة عمل الحواوشي حواوشي مقادير الحواوشي لحم مفروم اللحم المفروم

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