زيلينسكي يكشف موعد بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، وناقش إمكانية بدء مفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”، “أجريت محادثة جيدة مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.. الشيء الرئيسي الذي نوقش هو قدرتنا على فتح مفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن السلطات الأوكرانية تدرك أن البلاد لا يمكن أن تصبح عضوًا في حلف الناتو أثناء استمرار الصراع.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، "نحن أشخاص مناسبون، ونفهم ذلك، يساعدنا الشركاء بالأسلحة، وهذه لحظة بقاء، نحن بحاجة إليها حقًا... أريد أن يفهم الجميع أننا شعب متحضر. أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “أنا أتفهم بالتأكيد أننا لا يمكن أن يكون عضوا في الناتو أثناء استمرار الحرب".