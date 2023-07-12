جنرال أمريكي يكشف مفاجأة بشأن رد فعل زيلينسكي على انضمام أوكرانيا للناتو

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، باري ماكافري، إن رد فعل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على موقف حلف الناتو من انضمام أوكرانيا إلى الحلف يخدم روسيا.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال ماكافري: "يبدو لي أنه من التهور الإصرار على قرار انضمام أوكرانيا إلى الناتو.. هذا يصب في مصلحة بوتين.. زيلينسكي يجعل الأمر يبدو وكأنه يقاتل ضد الناتو وليس ضد دولة مجاورة.. إنه يطرق على باب مغلق".

وأضاف ماكافري، أن الدول الأعضاء في الحلف لا تريد المشاركة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر، لأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد أكبر.

وأوضح أنه على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضوًا في حلف الناتو، إلا أنها تتلقى مساعدة عسكرية كافية من الحلفاء.

وأضاف ماكافري: “لا يريد أي عضو في الناتو أن يخوض حربًا مع روسيا على الإطلاق.. أوكرانيا تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية ليس فقط من الناتو، ولكن أيضًا من شركاء آخرين”.