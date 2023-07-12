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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصارًا لـ أوكرانيا.. بيان عاجل من مكتب زيلينسكي بشأن إعلان مجموعة السبع

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن إعلان دول مجموعة السبع بشأن أوكرانيا، انتصارًا مهمًا لكييف في طريقها إلى حلف الناتو.

وكتب يرماك، عبر “تليجرام”، "لدينا اتفاقيات دفاعية قوية وإعلان مشترك لدعم أوكرانيا وافقت عليه دول مجموعة السبع.. إنها خطوة مهمة نحو إبرام نظام من الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين أوكرانيا والدول الضامنة الفردية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية لدولتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، وقع أعضاء مجموعة السبع إعلانًا مشتركًا يحدد الدعم الأمني والاقتصادي طويل الأمد الذي يخططون له لتزويد أوكرانيا به وسط الغزو الروسي، بالإضافة إلى دعم تسهيل "أجندة الإصلاح" التي ستوفر لكييف “الخير”.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أوضحت مجموعة السبع في بيانها كيف ستدعم أوكرانيا، وذلك عبر ضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا وردع العدوان الروسي في المستقبل من خلال توفير المعدات العسكرية الحديثة عبر البر والجو والبحر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات الأوكرانية.

كما ستقوم المجموعة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا ومرونته، بما في ذلك من خلال جهود إعادة الإعمار والتعافي، لتهيئة الظروف المواتية لتعزيز الازدهار الاقتصادي لأوكرانيا، بما في ذلك أمن الطاقة فيها.

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ومن المقرر تقديم الدعم الفني والمالي لاحتياجات أوكرانيا العاجلة الناشئة عن الحرب الروسية، وكذلك لتمكين كييف من مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح الفعالة التي ستدعم الحكم الرشيد الضروري للتقدم نحو تطلعاتها الأوروبية الأطلسية.

وينص الإعلان أيضًا على أنه في حالة وقوع هجوم روسي في المستقبل، فإن مجموعة الدول الصناعية السبع ستقدم لأوكرانيا مساعدة أمنية سريعة ومستمرة، بما في ذلك المعدات العسكرية الحديثة والمساعدات الاقتصادية.

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