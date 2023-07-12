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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارات عاجلة لرئيس مجلس القضاء الأعلى

صدى البلد

قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 24 من ذي الحجة سنة 1444 هجريا، الموافق 12 من يوليو 2023 برئاسة القاضي الجليل حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى – ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض مديرا للنيابة العامة لدي محكمة النقض.

والقاضي طارق سيد عبد الباقي سيف النصر نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض. 

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي أداء حلف اليمين للمستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما تم تعيين المستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية و المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من:

القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق. 

 المستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

 المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

تشكيل مجلس القضاء الأعلى

وقد أدى المستشار حسني عبداللطيف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ليصبح تشكيل مجلس القضاء الأعلى كالاتي:

المستشار  حسنى عبداللطيف رئيسا ومحمود سعيد محمود عبدالله النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض  والمستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة  والمستشار إسماعيل عطيه محمد رئيس محكمه استئناف الإسكندرية والمستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمه استئناف طنطا والمستشار حماده الصاوي النائب العام.

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