عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

22 يوليو.. أحمد السعدني يروج لمسلسل سيب وأنا أسيب

سيب وانا سيب
سيب وانا سيب

روج الفنان أحمد السعدني، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سيب وانا اسيب”، وأكد أنه سوف يتم عرضه على منصة شاهد يوم ٢٢ يوليو.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب وانا اسيب" الصباح اخوان، الأغنية الدعائية من مسلسلها الجديد«سيب وأنا أسيب» بعنوان «هما هنا»، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل بداية من يوم ٢٢ يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

لمشاهدة الأغنية من هنا 

أغنية هما هنا من مسلسل سيب وأنا أسيب.. كلمات وألحان عزيز الشافعي.

أحمد السعدني يكشف عن موعد طرح مسلسل "سيب وأنا أسيب"

محمد السعدني يستقبل واجب العزاء في أمه بالحامدية الشاذلية.. اليوم

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب وانا اسيب" الصباح اخوان، الأغنية الدعائية من مسلسلها الجديد«سيب وأنا سيب» بعنوان «هما هنا»، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل بداية من يوم ٢٢ يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

لمشاهدة الأغنية من هنا 

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو من الأغنية الدعائية لمسلسل سيب وأنا أسيب، من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "أغنية هما هنا، من مسلسل سيب وأنا أسيب، يعرض قريبًا عبر منصة شاهد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل”. 

 

السعدني احمد السعدنى الفنان أحمد السعدني سيب وأنا أسيب شاهد عزيز الشافعي منصة شاهد الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

أحمد حسن راؤول: سعيد بالتعاون مع بلقيس.. والعمل معها مختلف

أخبار الفن| تفاصيل حبس الفنانة عايدة رياض .. ميس حمدان: سرقت أغنية أختي

أشهر كومبارس في السينما: بعت كليتي بـ 10 آلاف جنيه

دخل السجن.. معلومات لا تعرفها عن عمر الشريف في ذكرى وفاته

الرابر ترافيس سكوت يحيي حفلا غنائيا أمام الأهرامات

نداء شرارة تنتهي من تسجيل أغنية جديدة

ميس حمدان: سرقت أغنية "شيك ومهندم" من أختي

عايدة رياض: اتسجنت بسبب أموال مزورة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عاصمة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم.. تعرف عليها

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الناتو يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ