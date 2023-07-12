الحركة الوطنية: نواجه حملات تزييف الوعي بمبادرات ميدانية تصل للمواطن

قال صلاح السيد عبد المجيد عضو الامانة العامة، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنيا ان العمل السياسي والحزبي يحتاج دائما الي انتشار وتواصل ميداني مع الناس في ظل انتشار حملات ممنهجة تستهدف تزييف الوعي وتفكيك الجبهة الداخلية ومحاربة الدولة المصرية وهنا يبرز دورنا كاحزاب ومنظمات مجتمع مدني في ضرورة العمل علي الارض وتقديم خدمات حقيقية للمواطن بدون اي حسابات سياسية حتي تتحقق معه المصداقية ونبني معه جسور من الثقة المتبادلة .

واضاف امين عام الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنيا أن الحزب في محافظة المنيا يتأهب للانتخابات الرئاسية المقبلة وتدشين حملات ميدانية تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المواقف الصعبة الرجل الذي دافع عن مصر في احلك الظروف والمواقف وحمي ثورة الشعب في 30 يونيه وانقذ الوطن بأثره من السقوط في حقبة ظلامية اخوانية وقاد ثورة عمران وتطوير ومشروعات قومية علي كل بقعة من بقاع جمهورية مصر العربية الامر الذي غير شكل الدولة عمرانيا وحضارياً .

واضاف صلاح السيد عبد المجيد ان الاحزاب لها دور فاعل علي الارض الي جانب السلطة التنفيذية دور مكمل سواء في تقديم الخدمات الميدانية او في تدشين المبادرات الشعبية او اقامة الدورات والبرامج التأهيلية والتدريبية لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل والمعرفة والوعي وفي هذا الاطار يتحرك حزبنا في محافظة المنيا مثلما تتحرك امانات الحزب في جميع انحاء الجمهورية لتحقيق هذا الغرض .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي بمحافظة المنيا والذي يعد أول مؤتمر لدعم ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والذي انعقد بالصعيد وسط حضور كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة اعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة برئاسة صلاح السيد عبد المجيد امين عام الحزب بالمنيا وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد حسن جابر الامين المساعد وملاك عبد للملك امين المجالس المحلية ومينا نصر امين المواطنة والدكتور رفاعي طه امين شئون التعليم .

وشارك فيه وفد رفيع المستوي من الامانة العامة للحزب حيث ضم الوفد " اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب ومحافظ الوادي الجديد الاسبق والدكتور احمد رؤوف نائب رئيس الحزب والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم واللواء دكتور اشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب ورضوي مصطفي عضو الهيئة العليا وميرفت مصطفي علي مساعد رئيس الحزب والدكتور أحمد نشأت أمين شباب الجمهورية وخالد العوامي المتحدث الرسمي للحزب .

واعلن اللواء رؤوف السيد علي خلال كلمته التأكيد علي ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية خلال هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن ورفض محاولات شق الصف الوطني موجها التهنئة بذكري ثورة 30 يونية كما وجه التحية إلي شعب مصر العظيم وإلي جيش مصر الباسل الذي يساند مطالب الشعب ووقف خلف طموحاته وأحلامه المشروعة حتي تخلص من طغمة الظلام .