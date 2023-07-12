الصلح بين رضا البحراوى وياسر الرماح فى منزل النقيب

قاد الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه فى منزله جلسة صلح بين نجوم الاغنية الشعبية الفنان رضا البحراوى و الفنان ياسر الرماح.



وتم التصالح دون أن يتطرق احد لأى خلافات سابقه وانتهت الجلسه على خير.

أكد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه حاول الاتصال برقم إيمان البحر درويش إلا أنه وجده خارج نطاق الخدمة؛ فتعمد تصوير فيديو لتوضيح الأمر، واتصل بابنته عدة مرات لكنها لم ترد، وهو ما دفعه لإرسال رسالة على حسابها على موقع «فيسبوك»؛ أكد فيه الاستعداد لتقديم ما يلزم على المستوى النقابي.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه يتوجه بالشكر والتحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها المشرف لمصر كلها.

رهن إشارة أسرة الفنان إيمان البحر درويش

وتابع نقيب المهن الموسيقية، أنه لا توجد أي خصومة بيني وبين الفنان إٍمام البحر درويش، معلقا “أنا رهن إشارة أسرة الفنان إيمان البحر درويش”