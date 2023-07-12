دعاء لأبي المتوفى في رأس السنة الهجرية.. اللهم اجعل جنة الخلد مثواه

دعاء لأبى المتوفى في رأس السنة الهجرية، على المسلم أن يستغل العام الجديد ويتذكر دعاء للمتوفى في رأس السنة الهجرية، وأن يزور قبر والديه وأن يردد الكثير من الأدعية ويقول اللهم أنر قبر أبي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة.. و دعاء لأبى المتوفى في رأس السنة الهجرية في السطور التالية.



ونقول في دعاء لأبى المتوفى في رأس السنة الهجرية اللهم أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة .

- اللهم لا تطفئ نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

- اللهم ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

- اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أرفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يا الله فيقال بدعاء اهلك لك، اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور.

- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

- اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين .

-اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.



دعاء لأبي المتوفي

دعاء لأبي المتوفي ، بموت الأب يفقد الإنسان السند والداعم والموجه والناصح له، يقدم الأب طوال حياته لأبنائه كل ما يتمنون بالعطاء والنصح والمشورة ، ولا نملك بعد وفاتهم سوى دعاء لأبي المتوفي أن يغفر الله له ويرحمه، والحرص على دعاء لأبي المتوفي بين كل ساعة وأخرى، فليس للمؤمن من حياته سوى ولد صالح يدعو له فاحرص على كلمات دعاء لأبي المتوفي.



- ونقول في دعاء لأبي المتوفي خاصة يوم الجمعة اللهم انه يوم الجمعة أفضل الأيام عندك فيا ربي اغفر لأبي. ربي ارحم روحا رحلت من الدنيا ما تركت لنا منها إلا ريحاً طيّبا، وترك فِي قلوبنا حُبّـاً يُحيي ذكراه.

- اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك بأن تغفر له وأن تجعل لقاءنا به في الجنة اللهم انه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت اهل الجود و الكرم .

-ويستحب أن نقول في دعاء لأبي المتوفي اللهم استقبله خاليا من الذنوب والخطايا واستقبله بمحض رحمتك وعفوك و أنت راض عنه غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل قبره روضه من رياض الجنة.

- اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطعا و سخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي واغفر له وارفع درجاته و أجمعنا به في جنتك يا الله .

- اللهم ارفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يا الله فيقال بدعاء اهلك لك.

- اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

- اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

- اللهم ونحن في هذه الساعة المباركة ارحم أبي وسامحه وتجاوز عنه، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واعف عنه واجمعني به في جنات النعيم.

- اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

- اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

-اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير.

- اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك ، يوم الجمعة اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

دعاء للمتوفي في رأس السنة الهجرية

دعاء للمتوفي في رأس السنة الهجرية هو أفضل أيام الله عز وجل ، وردت صيغ وأدعية كثيرة للمتوفي في المأثورات والسيرة النبوية وفي القرآن الكريم، له فضل عظيم وفيه ساعة استجابة، وفي دعاء للمتوفي في رأس السنة الهجرية لم يرد نصا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على المسلم أن يدعوا بما يشاء من أدعية للمتوفي في رأس السنة الهجرية.

دعاء للمتوفي في رأس السنة الهجرية يارب وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد.

- اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب لا إله إلّا الله الملك الحق المبين لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شئ قدير.

-اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن، ولا دموع الضيق، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي.

- اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب وبيضوجهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب واجعل دعاءنا دعاء مستجاب، استغفر الله بعدد من ذكر وشكر، استغفر الله بعدد من صلى وكبر، استغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفرلا إله إلّا الله العظيم الحليم ، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم .. اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار.

-اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي.