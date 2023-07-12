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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تستعرض جمالها بصورة أبيض وأسود على إنستجرام |شاهد

اسماء جلال
اسماء جلال

حرصت الفنانة اسماء جلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام، بصورة جديدة  من أحدث ظهور لها.

تألقت أسماء جلال، في صورة بالأبيض والأسود بإطلالة جذابة، مرتدية توب مكشوف الصدر، والبطن وبنطال جينز مما لفت انتباه متابعيها.

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهوالأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما. 

 

وقرر أمير المصرى الخروج عن صمته والرد على ما يثار عبر السوشيال ميديا قائلا: “كل ما يتردد عبر السوشيال ميدياعار تماما عن الصحة، وليس هناك ارتباط من الأساس”. 

وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة،ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”. 

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