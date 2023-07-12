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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة يشيد بجودة وتنوع منتجات منصة "أيادي مصر"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بافتتاح معرض "صنع في الغربية " للمنتجات والصناعات اليدوية والذي يضم أقسام متنوعة من المشغولات والصناعات التي تعكس المهارة اليدوية للمشاركين بالمعرض، حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية بتفقد أقسام المعرض والمكونة من ٤٠ قسم متنوع لعرض منتجات مواد غذائية، ألبان، مخبوزات، ملابس، أحذية، مشغولات جلدية، مشغولات يدوية ومنتجات تراثية من بين منتجات منصة " أيادي مصر " .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، و نجوى العشيري السكرتير العام، الأستاذ علي عبد الستار السكرتير المساعد،
واللواء وائل سعده مدير إدارة الأزمات بالوزارة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وخاصة منتجات منصة أيادي مصر، مؤكداً أن هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى دعم الوزارة لكافة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية في المحافظات عبر العديد من المبادرات والبرامج ومن بينها منصة " أيادي مصر " لتسويق الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات عبر منصة إلكترونية للمساهمة في تسويق تلك المنتجات وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب ودعم صغار المنتجين والحفاظ علي بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظات.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي، أن المعرض يشارك فيه عارضين من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف محافظ الغربية أن المعرض يضم عدد من منتجات مبادرة نحن الأكثر إنتاجا، والتي أطلقتها لدعم الصناعات والحرف اليدوية داخل ٢٣ قرية منتجة، شارك منها في المعرض، منتجات الكتان من قرية شبرا ملس، منتجات إعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، صناعة المنظفات من قرية كفر الجنيدي، منتجات عسل النحل من قرية شبشير الحصة، منتجات السجاد اليدوي من قرية الدواخلية، منتجات الزبيب من قرية شنراق، منتجات الفخار من قرى بسيون وكفر الزيات، بالإضافة إلى مشاركة شركات المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة أبدا.

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وزير التنمية المحلية الغربية هشام امنة

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