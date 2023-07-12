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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوفر 6.5 مليون دولار.. تفاصيل تصنيع أول حفار للبترول بمصر |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدولة الصينية والرئيس الصيني شي جين بينج على التعاون مع الدولة المصرية، قائلا: "أمر يستحق أن نشكر الصين والرئيس الصيني عليه.. الصين تتعاون معنا على أعلى مستوى".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئولي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تم الإعلان اليوم في العين السخنة عن تصنيع حفار للبترول للمرة الأولى بالتعاون مع الصين التي لم تتأخر عن الدولة المصرية أبدا.

وتابع "أنت محتاج ده، نقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر، وهذه خطوة متطورة للغاية على صعيد التصنيع المحلي، وتوفير العملة الصعبة"، منوها بأن الحفار الذي تم تصنيعه محليا يوفر 6.5 مليون دولار.
واعتبر أحمد موسى، تصنيع الحفار محليًا يعتبر تحركا كبيرا في الصناعات البترولية، عندما يكون هناك أول حفار صنع في مصر، مؤكدا أن الحفار المحلي نموذج حقيقي للتعاون المصري الصيني المثمر، «ونقلة كبيرة لبلدنا ونقلة لتوطين الصناعات».
 

صدى البلد قناة صدي البلد الصين تصنيع حفار

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