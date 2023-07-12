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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيع الأصول والموارد الدولارية ومفاوضات النقد.. أبرز تصريحات متحدث الوزراء مع أحمد موسى

السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

أطلق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدة تصريحات مهمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

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نادر سعد: برنامج الطروحات أحد الحلول لسد الفجوة الدولارية

 

متحدث الحكومة يعلق على إقرار البرلمان إلغاء المزايا التفضيلية لشركات الدولة ومساواتها بالقطاع الخاص


نادر سعد: برنامج الأطروحات محدد بعدد الشركات وتوقيتات وليس بشكل مستمر

 

هل توقفت المفاوضات مع النقد الدولي.. رد عاجل من الحكومة 


الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة.. وبيع الأصول ليس سبة أو جريمة


الوزراء: الدولة تحتفظ بملكيتها للشركات.. ولم تطرح سوى 37٪ من حصتها

 

 

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار البرلمان إلغاء المزايا التفضيلية لشركات الدولة ومساواتها بالقطاع الخاص.

وقال نادر سعد إنه تم وقف مشروعات لم يتم الشروع في إنشائها؛ طالما أنها تحتاج لمكون دولاري.

وشدد على أن مشروع مبادرة حياة كريمة، شديد الإلحاح، وقليل الاحتياج للمكونات الدولارية، لأن الشركات المحلية أنشأت خطوط إنتاج لـ 60% من احتياج مشروعات المبادرة.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شرح إجراءات الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف نادر سعد، أن كل ما يحلم به المستثمر من إجراءات وحوافز؛ تم تنفيذها، لافتا إلى أن مدبولي أكد أننا نستهدف الوصول إلى 191 مليار دولار ايرادات دولارية خلال 2026.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات محدد بعدد الشركات وتوقيتات، وليس بشكل مستمر، مستدركا أنه ومع تحقق 191 مليار دولار إيرادات دولارية خلال 2026؛ سيكون لدينا فائضا دولاريا، ولن تكون هناك فجوة.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه عندما يتم بيع حصص مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص؛ ينتج عنها زيادة في عوائد الشركات، مضيفا أن كل الصفقات التي تم الإعلان عنها؛ هي بيع جزء من خصص الشركات.

وأضاف نادر سعد: لا زالت الدولة تحتفظ بملكيتها للشركات، ولم تطرح سوى 37٪ من حصتها، لافتا إلى أنه سيتم ضخ 100 مليون دولار من القطاع الخاص لتأهيل الفنادق.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن بيع الأصول ليس سُبَّة أو جريمة، والمرحلة المقبلة من الطروحات ستسير بشكل أسرع وتجذب المزيد من المستثمرين.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة عندما يزدهر؛ يوفر مصادر دولارية كبيرة.

وأضاف نادر سعد، أن برنامج الطروحات، مصري من الأساس، ويسبق توصيات صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن لدينا موارد دولارية، ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة.

وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أول الحوافز الاستثمارية هي إلغاء الإعفاءات الحكومية والامتيازات، لافتاً إلى أنه لا بد من تحويل المقابل الدولاري من الخارج بالنسبة للمستثمر، لشراء أكثر من عقار في مصر.

ورد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

وأضاف نادر سعد، أن المباحثات والمفاوضات جارية لتحديد موعد للمراجعة والتي تم تأجيلها من قبل.

وواصل حديثه: لم تتوقف مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي تشيد دائما بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادة الاقتصاد المصري.

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